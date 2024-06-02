中評社北京6月2日電／中華人民共和國和阿拉伯聯合酋長國聯合聲明



——在阿拉伯聯合酋長國總統穆罕默德·本·扎耶德·阿勒納哈揚對中華人民共和國進行國事訪問之際

2024年5月30日





一、為加強中華人民共和國和阿拉伯聯合酋長國之間，以及友好兩國人民之間的全面戰略伙伴關係，應中國國家主席習近平邀請，阿聯酋總統穆罕默德·本·扎耶德·阿勒納哈揚于2024年5月30日至31日對中國進行國事訪問。



二、習近平主席同穆罕默德總統在親切友好氣氛中深入交換意見，達成廣泛、重要共識。雙方探討如何加強全面戰略伙伴關係，並在共同關心的領域賦予其新內涵，以滿足友好兩國和兩國人民的期待。雙方還探討了共同關心的國際和地區問題，強調應促進國際和平與安全，造福國際社會。



三、雙方一致認為，應共同與國際社會進行協調，以促進經濟全球化與國際合作，應對共同挑戰，支持全人類共同價值。



四、雙方認為，今年是和平共處五項原則發表70周年，要弘揚相互尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處五項原則，共同致力於構建中阿命運共同體和人類命運共同體。阿方歡迎習近平主席提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議。



五、阿方熱烈祝賀中華人民共和國成立75周年，高度評價中國人民在中國共產黨領導下取得的偉大發展成就，讚賞中方發展理念，認為其有助於實現友好中國政府和人民的期盼與目標。

