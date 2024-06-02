福田口岸日均護送深港跨境學童1.2萬人次

中評社香港6月2日電／福田口岸是內地首個與香港無縫接駁的地鐵口岸，經這裡出入境的旅客中，有一群可愛的“小豆丁”。由於交通便利、通關便捷，眾多家長及跨境學童選擇從該口岸往返深港，皇崗邊檢站日均查驗跨境學童1.2萬人次。



“謝謝警察阿姨幫我找回證件！”深圳出入境邊防檢查總站皇崗邊檢站執勤民警近日收到稚嫩的感謝。跨境學童陳同學遺失的證件被民警及時找到，第二天，她特意在赴香港上學前取回證件並向警察阿姨道謝。



新華社報導，學童上學和跨境上班族通關時間重疊，為保障安全，皇崗邊檢站開設學童專用查驗區域，設置卡通引導標識，並聯合深圳口岸義工隊在學童集中通關時間進行引導和服務。同時，常態化引導三歲以下兒童及其同行人經特別通道快速通關，全力守護兒童“出行路”。



口岸里日常所用的驗證台與學童身高之間有差距，為便利學童通關，皇崗邊檢站專門定制了更加適合學童身高的一米查驗台。台前，查驗民警將學童證件劃過刷卡機，“嘀”的一聲，學童信息便已讀取完畢，短短幾秒就完成了通關手續，大大縮減了學

童通關時間。



每天上萬人次的家長和跨境學童往返，小朋友與同行人走散、忘帶甚至遺失證件的情況時有發生，執勤民警每天都能接到找孩子、找媽媽、找證件的求助。為盡快幫助走散兒童找到家人，皇崗邊檢站還聯同駐地相關部門建立尋人聯動機制。



皇崗邊檢站相關負責人介紹，該站年均查驗兒童（18周歲以下）數量超500萬人次，不斷優化兒童服務設施、細化通關舉措，讓“兒童友好”理念在口岸更加可感可知。

