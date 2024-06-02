王文濤：如歐方打壓中企　中方將採取必要措施

中評社北京6月2日電／據商務部新聞辦公室：當地時間6月1日，商務部部長王文濤在西班牙巴塞羅那主持召開西班牙中資企業圓桌會。在西開展金融、製造、綠色能源、運輸等領域合作的十餘家中資企業和歐盟中國商會負責人參會。與會代表介紹了各自在西經營發展狀況，並對深化中西、中歐經貿合作提出建議和訴求。中國駐西班牙大使姚敬參加圓桌會。



王文濤指出，西班牙對華理性務實友好，中資企業對西經濟社會發展作出積極貢獻，要充分認識深化中西經貿合作的重要意義，積極開展投資貿易合作，為中西新時期全面戰略夥伴關係持續注入經貿動能。要守住安全底線，合規經營，穩中求進，高度重視和切實防範投資貿易中的風險挑戰。



王文濤表示，近期歐盟以所謂中國“產能過剩”論和“不公平競爭”等錯誤敘事為由，歧視性運用貿易救濟、國際採購工具、外國補貼條例等工具，密集對中國電動汽車、鐵路機車、光伏、風電、安檢、醫療設備等產品發起調查，使中歐經貿摩擦的風險不斷上升。中方注意到，法、德及歐盟機構領導人多次表態要避免“貿易戰”，支持以規則為基礎的多邊貿易體制和公平的競爭環境。按照近期中法歐領導人三方會晤達成的重要共識，我們希望通過對話協商妥善處理經貿摩擦，照顧雙方合理關切，避免貿易摩擦失控升級。如歐方言行不一，繼續打壓中國企業，中方將採取一切必要措施，堅定維護中國企業的正當利益。