特朗普“戴罪”競選　美國政治亂上加亂

中評社北京6月2日電／美國前總統、共和黨人特朗普日前被紐約市一家法院的陪審團裁定在“封口費”案中有罪，成為美國歷史上首位在刑事案件中被定罪的前總統。連日來，美國民主、共和兩黨圍繞此事“對轟”不斷，將美國政治的撕裂與混亂暴露無遺。



新華社報導，特朗普不僅是美國前總統，而且已經鎖定今年美國總統選舉共和黨總統候選人提名。美國媒體和專家認為，此案或為下一場“國會山騷亂”埋下禍根，將今年的總統選舉乃至整個美國推入“未知領域”。



美國被推入“未知領域”



美國東部時間5月30日，美國紐約市曼哈頓一家法院的陪審團裁定，特朗普為隱瞞2016年美國總統選舉期間向一名成人電影女演員支付的13萬美元“封口費”，偽造商業記錄違反紐約州相關法律，34項刑事指控成立。



美國此前從未出現過前總統在刑事案件中被起訴，更不用說被定罪。美國媒體紛紛使用“歷史性”“前所未有”等說法描述此事。美聯社文章寫道，美國被推入了“未知領域”。



“封口費”案主審法官胡安·梅爾尚將於7月11日宣佈對特朗普的判決。根據紐約州法律，特朗普34項偽造商業記錄罪名為最低級別重罪，每項罪名最高可判處4年監禁。美國法律專家指出，特朗普此前沒有犯罪記錄且成立罪名為非暴力犯罪，他被判處監禁的可能性不大，更有可能被判罰款、緩刑等。



特朗普在陪審團裁定公佈後已表示將上訴。根據法律規定，特朗普團隊在法官判決公佈後將有30天時間提交上訴通知，然後有6個月的時間完成所有上訴程序。檢方則需在之後的約30天內作出回應。特朗普和檢方之間的博弈可能持續數月甚至更長時間，因此在今年11月的大選投票日前大概率不會產生最終結果。

