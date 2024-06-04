馬願答中評：中美兩軍止跌回穩釋放積極信號

國防大學國家安全學院副教授馬願會議期間接受中評社記者採訪。（中評社 郭至君攝） 中評社新加坡6月4日電（記者 郭至君）國防大學國家安全學院副教授馬願在今年香格里拉對話會期間接受中評社記者採訪，對中美兩軍關係以及出席對話會的感受等問題進行了回答。



馬願表示，這次中美兩國防長在新加坡的會晤標誌著中美兩軍關係止跌回穩，釋放了積極的信號，美國防長奧斯汀在講話中也多次提到了願意與中國開展交流。她認為，交流的意義就在於避免誤判和誤解，首要是可以利用各種場合進行面對面的交流。奧斯汀也提到，沒有任何一種形式比面對面交流更能解決分歧和衝突，更能促進雙方瞭解彼此的立場。現在，原有的一些中美雙邊的機制也在陸陸續續地恢復。



馬願是第一次參加香格里拉對話會，談及感受，她表示，對於任何一個正在崛起中的大國，在國際輿論場上受到以守成大國為首的原有勢力的攻擊都是正常的。我們也應該習慣這樣的處境，因為這是每個大國都必然會面臨的問題。有分歧、有矛盾並不可怕，正是因為有分歧和矛盾，我們才有了合作和對話的機會。通過對話和交流，我們能更清楚彼此的立場，避免誤判和誤讀，避免衝突矛盾的升級。



董軍防長在講話中重申中國軍方對台立場，對此，馬願回應，“台獨”是沒有出路的，以任何形式去掏空“一中原則”也是沒有出路的。中國人民不答應，中國人民解放軍也不會答應，董部長的講話對“台獨”分子以及外部勢力提出了嚴重的警告——任何挑動局勢升級的行為必將挫敗。