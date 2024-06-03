快評：中國軍方在國際論壇涉台表態鏗鏘有力

中評社快評/中國國防部長董軍6月2日在新加坡香格里拉對話會上圍繞“中國的全球安全觀”作主旨發言時表示，中方歷來尊重各國的合理關切，同樣，中國的核心利益神聖不可侵犯，維護國家主權和領土完整是中國軍隊的神聖使命。董軍指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，一個中國原則早已成為世界公認的國際關係基本準則。現在的問題是民進黨當局大搞“漸進式台獨”，頑固推行“去中國化”，分裂言論荒謬狂妄；外部干涉勢力則以“切香腸”方式不斷虛化掏空一中原則，炮製涉台法案，執意對台售武，非法進行官方往來，實質就是在助長“台獨”，圖謀以台制華，正在把台灣引向險境。



董軍強調，中方依法處置涉台事務完全是中國內政，外部勢力無權干涉。中方始終致力於和平統一，但這一前景正遭到“台獨”分子和外部勢力的破壞，國家分裂的危險始終存在。中國人民解放軍始終是捍衛祖國統一、無堅不摧的強大力量！將以及時堅決有力的作為，遏制“台獨”，確保其圖謀永無得逞之日！誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡！董軍在問答互動環節回應外方嘉賓的涉台提問時進一步表示，“我作為一個防長，很坦誠地跟大家講，對任何‘台獨’極端情景情勢，我們準備得非常充分，也有能力對付‘台獨’武裝，我們就像甕中捉鱉，不足掛齒”；中國作為一個大國，必須實現國家統一，也必將統一！



董軍在國際論壇上的涉台發言，首先是講給國際社會聽到，尤其是講給美國聽：中國在涉及自己核心利益問題上，沒有半點妥協的余地和空間；其次也是講給台灣聽，尤其給“台獨”分裂勢力聽：搞“台獨”沒有出路，也沒有好下場。



董軍的發言，鏗鏘有力，毫不含糊，希望台灣聽得懂，國際社會聽進去：中國必須統一，也必將統一，這是不可逆的大勢；中國大陸會堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

