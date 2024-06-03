南非大選結果正式揭曉

中評社香港6月3日電／南非獨立選舉委員會2日正式公佈2024年大選計票結果，執政黨非洲人國民大會（非國大）在國民議會（議會下院）選舉中獲得400個議席中的159席，位列第一。



計票結果顯示，非國大獲得國民議會159個議席，位列第一；排名第二的是最大反對黨民主聯盟，獲得87席；新成立的“民族之矛黨”以58席位列第三；經濟自由鬥士黨排名第四，獲得39個議席。其餘席位由其他14個政黨獲得。



新華社報導，非國大在本次大選中獲得的議席數量較2019年大選時的230席大幅下滑，首次未能獲得議會半數以上席位；最大反對黨民主聯盟的議席數小幅增加；2023年成立的“民族之矛黨”異軍突起，獲得58個席位。鋻於非國大未能獲得過半數議席，該黨需要尋求與其他政黨聯合，以確保繼續執政。



非國大主席、南非總統拉馬福薩在計票結果公佈後發表講話說，本次大選是一次自由、公正、和平的選舉，選舉結果反映了人民的意願。他呼籲各政黨尊重選舉結果，求同存異，加強合作，建設一個包容、團結和繁榮的國家。



南非本次大選投票於5月29日舉行，是結束種族隔離制度後的第七次大選，選舉新一屆國民議會和省級議會。共有70個政黨和11名獨立候選人參加全國和省級議會選舉。



南非議會實行兩院制，由國民議會和全國省級事務委員會（議會上院）組成，任期均為5年。國民議會共設400個議席，其中200名議員通過全國大選產生，另外200名議員由省級選舉產生。



根據南非憲法，新一屆國民議會產生後，國民議會議員將舉行會議，選舉產生南非新一屆總統。