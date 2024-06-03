墨西哥大選開鑼　勢首誕女總統

（圖源：大公報） 中評社北京6月3日電／據大公報報導，墨西哥2日舉行大選，近1億選民將選出包括總統在內的2萬多個公共職位。支持率最高的兩位總統候選人均為女性，分別是代表執政黨的欣鮑姆和代表在野黨聯盟的加爾韋斯，外界普遍認為墨西哥將選出首位女性總統。無論誰最終勝出，都將面臨如何處理對美關係的考驗。美國將美墨邊境移民問題當作政治籌碼，同時施壓墨西哥要求其遠離中國電動車企業引起墨方不滿，兩位候選人均表示不會被美國“恐嚇”或“欺凌”。



當地時間2日，墨西哥舉行大選，近1億登記選民將在超過17萬個投票站進行投票。初步結果預計當晚便會出爐，但正式計票工作將持續數日。此次大選最引人注目的是總統之位的爭奪，候選人包括代表執政黨國家復興運動黨所在競選聯盟的欣鮑姆、代表在野黨聯盟“墨西哥廣泛陣線”的加爾韋斯、代表墨西哥公民運動黨的阿爾瓦雷斯。5月的多項民調顯示，欣鮑姆支持率超過50%，加爾韋斯支持率約為30%，阿爾瓦雷斯支持率約為10%。



欣鮑姆被視為墨西哥現總統洛佩斯的“政治門徒”，與其執政理念高度一致。在經濟政策方面，她主張實施財政緊縮政策；在社會政策方面，她承諾將優先解決國內安全問題。加爾韋斯則是洛佩斯的堅定批評者，尤其不滿其針對有組織犯罪集團的“擁抱而不是子彈”政策。有分析認為，這次選舉也是“對洛佩斯政策的一次全民公投”。



毒品移民問題攪動美墨關係



BBC指出，無論誰當選新任墨西哥總統，如何處理美墨關係都將是一大挑戰。美國是墨西哥最大貿易夥伴，欣鮑姆和加爾韋斯均主張與美建立良好的雙邊合作關係。但毒品犯罪、非法移民和美墨加協定中的排他性毒丸條款為兩國關係蒙上陰影，尤其是在美國將於11月迎來大選的背景下。兩位候選人均強調，新政府不會被美國“恐嚇”或“欺凌”。



美媒5月爆料稱，將代表共和黨參加美國大選的美國前總統特朗普揚言，若他重返白宮，將派遣特種部隊進入墨西哥暗殺當地毒梟，以解決美國毒品氾濫問題。洛佩斯對此大為不滿，批評此類言論是美國保守派的宣傳策略。特朗普和美國現總統拜登均向墨西哥施壓，要求其阻止非法移民進入美國。但欣鮑姆和加爾韋斯均持支持移民的立場。欣鮑姆談到美墨關係時說：“可以合作，但絕不屈從……我們會告訴美國，搭橋比建墻更有用。”

