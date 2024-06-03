日本民調顯示岸田內閣支持率僅為25.1%

（圖源：央視新聞） 中評社北京6月3日電／據央視新聞消息，據日本TBS電視台6月2日報導，以該電視台為主體的日本新聞網（JNN）在全日本範圍內進行的最新民調結果顯示，岸田內閣的支持率為25.1%。此外，不支持率達71.6%。



（來源：中央廣播電視總台央視新聞）