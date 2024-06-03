﻿伊朗強硬派前總統內賈德再逐總統

伊朗強硬派前總統內賈德2日登記參選。（圖源：法新社） 中評社北京6月3日電／據大公報消息，據法新社報導：當地時間2日，伊朗強硬派前總統艾哈邁迪—內賈德登記參加將於6月28日舉行的總統選舉。候選人名單將由伊朗憲法監護委員會確定，該委員會曾兩次禁止內賈德參選。



伊朗總統選舉每4年舉行一次，新一屆選舉原定於2025年舉行，但總統萊希5月19日因直升機事故遇難，選舉提前至今年6月28日舉行。根據選舉時間表，伊朗於5月30日至6月3日進行總統候選人登記，憲法監護委員會審查各位候選人後於11日公布合格候選人名單，獲得競選資格的候選人將於12日至27日進行競選活動。內賈德6月2日前往伊朗內政部登記參選。他的競爭對手包括伊朗前首席核談判代表賈利利、前議長拉里賈尼等。



內賈德曾是伊朗伊斯蘭革命衛隊成員，2005年首次當選總統，2013年因任期限制而下台。2005年，他因聲稱以色列“注定將被從地圖上抹去”而引發爭議。2009年他競選連任時，伊朗發生大規模示威，但伊朗最高領袖哈梅內伊對其表示支持。



此後，由於內賈德主張制衡哈梅內伊的權力，兩人的關係出現裂痕。2017年和2021年，憲法監護委員會兩次禁止內賈德參加伊朗總統選舉。



（來源：大公報）