賴清德“台獨”行徑必將自取滅亡

賴清德資料圖（圖源：台媒） 中評社北京6月3日電／據大公報報導，台灣地區領導人賴清德“5.20”講話以“新兩國論”挑釁一個中國原則，試圖利用當前國際局勢多變，繼續“倚外謀獨”、“以武謀獨”，將台灣問題“國際化”。不過，這個“台獨工作者”的如意算盤只會是黃粱一夢甚至是一場噩夢。賴清德如果一條黑道走到底，勢必成為歷史的罪人，兩岸民眾的公敵。



5月23日至24日，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台島周邊開展名為“聯合利劍─2024A”的軍事演習。演習正是對賴清德謀“獨”挑釁的堅決懲戒和明確表態，同時也是對外部勢力縱容支持“台獨”、干涉中國內政的嚴厲警告。國務院台辦發言人回應記者關於“今後此類規模的軍演是否將常態化”的提問時，強調我們決不容忍、決不姑息，決不為任何形式的“台獨”分裂活動留下任何餘地。



“台獨”是一條絕路死路



“台獨”與台海和平水火不容，是一條絕路死路。無論是李登輝、陳水扁、蔡英文，還是今日的賴清德當權，大陸的警告從來沒停止過，我們的立場一如既往。



一個中國原則是在中國人民捍衛國家主權和領土完整的正義鬥爭中形成的，具有不可動搖的事實和法理基礎。兩岸同胞都是中國人，我們一直希望兩岸通過和平的方式實現祖國統一，也一直在朝這樣的方向努力。但是，我們絕不承諾放棄使用武力。如果“台獨”分裂勢力一意孤行甚至鋌而走險，勾連外部勢力進行謀“獨”挑釁，充當外部勢力遏制中國發展的“馬前卒”和“急先鋒”，大陸絕不會視而不見，絕不會任由台灣從中國領土中分離出去。“台獨”只會將台灣推向戰爭的危險境地，給廣大台灣同胞帶來深重災禍。



堅持一個中國原則是國際社會普遍共識。5月23日，聯合國秘書長發言人迪雅裡克重申，聯合國的立場是，台灣是中國的一個省。5月27日，第77屆世界衛生大會總務委員會和全會分別作出決定，明確拒絕將涉台提案列入大會議程。在世衛大會期間，100多個國家密集表態，通過專門致函世衛組織總幹事等方式明確支持中國立場。這充分說明一個中國原則是人心所向、大義所在，國際社會堅持一個中國的格局不可撼動。民進黨當局試圖借助外部勢力爭取國際地位的圖謀從來就不會成功。正如國務院台辦發言人所說，民進黨當局每滋事挑釁一次，國際社會堅持一個中國的共識就鞏固一分。

