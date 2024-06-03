起底美國攪局南海的“航行自由”真相

（圖源：中央廣電總台國際在線） 中評社北京6月3日電／據國際在線報導，“航行不是‘橫行’，自由不能妄為。”近日，在中國國防部的記者會上，發言人針對美國國防部發布2023財年“航行自由”報告的答問一針見血。根據該報告，美方2023財年共挑戰包括中國在內的17個國家或地區的29項“過度海洋主張”。



近年來，“航行自由”成了美方四處炫耀武力、搞聯合巡航軍演的常用借口。去年至今，菲律賓頻頻侵闖中國仁愛礁、黃岩島海域；美日菲舉行首次三邊峰會，就南海問題無理攻擊中國……作為事件的幕後推手，美方屢次搬出“航行自由”的說辭。



那麼，“航行自由”到底指的是什麼？美式“航行自由”與國際法認可的“航行自由”有什麼不同？在美方這個核心海洋主張背後，有哪些企圖？不妨一一來看。



此“航行自由”非彼“航行自由”



雖然都叫航行自由，但《聯合國海洋法公約》（以下簡稱《公約》）裡的“航行自由”與美國口中“航行自由”根本就不是一回事。前者出發點是維護各國應享有的公平海洋權益，維護全球海洋秩序；後者出發點則是保障美國的軍事外交利益，維護美國海洋霸權。



翻開《公約》，它對領海、專屬經濟區、公海等海域規定了相應的航行制度。領海寬度不超過12海里，專屬經濟區寬度不超過200海里，公海是指不包括在國家專屬經濟區、領海或內水或群島國的群島水域以內的全部海域。



按照《公約》，外國船舶在領海享有無害通過，但不得損害沿海國的和平、良好秩序或安全；在專屬經濟區享有航行自由，但須顧及沿海國對自然資源的主權權利以及對海洋科考、環保等事項的管轄權；各方在公海享有航行自由，但須符合“公海應只用於和平目的”等要求。值得注意的是，《公約》規定了沿海國的保護權，比如沿海國可以採取適當步驟防止非無害通過；沿海國可以要求不遵守其國內法的外國軍艦立即離開領海。

