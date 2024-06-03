﻿深水埗路陷搶修　爭取今重開路面

中評社北京6月3日電／據大公報報導，深水埗海壇街前日嚴重路陷，出現長10米、深約5米的巨坑，海壇街介乎欽州街與桂林街之間一段行車線全面封閉。政府發言人昨日表示，受影響路段的快線初步估計今日上午6時前重開。水務署表示，初步相信有渠管受損加上近日大雨，導致水土流失引發事件。



料渠管受損 遇大雨肇禍



昨早有十多名承建商人員繼續進行搶修工作，現場所見，陷洞內已不見積水，前日跌落坑洞的鐵欄及路牌亦已被清理，鬥車運送大量回填物料，將砂石倒入地底後，再利用“跳錘”鞏固。水務署署長黃恩諾表示，初步相信有渠管受損加上近日大雨，導致水土流失引發事件。



政府發言人昨日表示，受影響路段的快線預計當日午夜前完成臨時修復。水務署之後會安排已臨時恢復行車的快線，進行路面永久修復工程，預計本周五（7日）早上交通繁忙時間前完成。



水務署表示，該署經視察後發現沒有供水水管損毀。渠務署已安排承建商完成相關雨水渠及污水渠初步檢查，並確認兩條約兩米深、分別直徑約225毫米的污水渠及直徑300毫米的雨水渠有局部損壞。渠務署已採取臨時措施截流，並安排泵車臨時收集污水，確保有關渠務設施能保持運作，並計劃在路面緊急維修工程完成後，適時重置該兩段渠管。



水務署已安排專家在附近路面使用雷達探測，正檢視路底狀況，暫時未發現附近有出現路陷情況。



屋宇署亦已派員視察路陷位置附近的樓宇，檢視後認為該些樓宇整體結構沒有明顯危險。



（來源：大公報）