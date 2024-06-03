網評：擦亮微短劇“出海”名片

中評社北京6月3日電／來源：經濟日報 作者：康薇薇



作為當前全球影視行業的風口之一，微短劇已成為新的流量密碼。近期有報導稱，在日漸成熟的北美市場之外，日本成為我國部分短劇公司的“出海”新選擇。日前，我國短劇平台首次進入日本蘋果應用商店下載總榜，甚至在暢銷榜的排名超過流媒體巨頭奈飛。



隨著國內短劇市場逐漸步入紅海，已有越來越多國內企業將目光投向海外市場這片藍海。國產“爽劇”普遍具有敘事節奏快、情節反轉多、情感衝突強等鮮明特色，形成了一系列有效打法，在此基礎上，通過培育本土化製作團隊、精準定位海外受眾需求、凸顯人類共同情感訴求等手段進軍海外市場，成為我國文化產業“揚帆出海”的新名片。



微短劇何以在海外受寵？除了其自身暗合了閱讀碎片化時代快餐文化的消費需求，講述了基於普遍人性的“爽”感故事外，近年來我國短視頻產業持續發力、日趨成熟，文娛產業相關上下游產業鏈日漸完善，內容生產和製作能力提升較快，加上我國社交媒體與平台在全球的影響力逐步擴大，也都為微短劇“出海”奠定了堅實基礎。



從“平台出海”到如今的“內容出海”，微短劇逐漸在海外市場迎來爆發期。第三方數據平台感應塔（Sensor Tower）今年3月份發布的《2024年短劇出海市場洞察》報告顯示，2023年中國頭部短劇出海平台合計下載量、淨流水分別達2823萬次、5671萬美元，較2022年實現爆發式增長。有機構預測，海外短劇長期空間有望達到360億美元，彰顯了微短劇“出海”的巨大市場潛力。



微短劇雖然在海外爆火，但其發展也存在一些問題。如何克服弊病，讓“網紅”成長紅，值得深思。



聚焦提升製作質量。受海外觀眾審美偏好的影響及規避風險的需求，目前火爆“出海”的網絡微短劇仍集中在甜寵劇等較為有限的題材，雖然也有部分佳作，但整體上看同質化、簡單化乃至低俗化傾向依然嚴重。製作方應當守好“內容為王”導向，走精品化、本土化路線，認真研究當地的風土人情、歷史文化、價值觀念等因素，貼近當地用戶心理深挖垂類，不斷拓寬微短劇的題材領域和表現形式。

