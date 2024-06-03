巴西南部洪災或影響糧食出口

中評社香港6月3日電／近期，巴西最南部的南里奧格蘭德州遭遇洪災，不僅造成嚴重人員傷亡和財產損失，也對當地農業產生較大衝擊。專家指出，此次洪災給巴西“糧倉”南里奧格蘭德州的農業所帶來的影響將持續到下個收穫季，可能導致今年巴西糧食出口減少。



南里奧格蘭德州是巴西第一大稻米產區（供應巴西70%的大米）、第三大大豆和玉米產區以及第三大畜牧養殖區，其農業產值佔全國的12.6%。



據巴西全國市政聯合會日前公佈的數據，此次洪災對南里奧格蘭德州農業造成的直接損失估計達27億雷亞爾（1美元約合5.25雷亞爾）。巴西聖保羅州坎皮納斯州立大學農業經濟學教授安東尼奧·布艾納因說，洪水發生時南里奧格蘭德州已獲取約80%的糧食收成，很大一部分穀物存放在倉庫中，倉庫損失目前還無法計算，最終損失可能比現在的估計值高出好幾倍。



新華社報導，南里奧格蘭德州發生洪災後，巴西全國超市都實施了糧食限購措施，特別是大米。巴西總統盧拉此前表示，可進口大米以避免巴西大米短缺和漲價。為此，巴西聯邦政府已授權農業部進口100萬噸大米。



同時，巴西發展、工業與貿易部表示，政府已取消3種大米的進口關稅。巴西副總統兼發展、工業與貿易部長阿爾克明在聲明中說：“由於南里奧格蘭德州大米因洪災而大規模減產，我們希望通過調整關稅以避免出現米價大漲或供應不足問題。”



巴西最大農業諮詢公司薩夫拉斯－梅爾卡多公司的大米和豆類專家埃萬德羅·奧利韋拉分析說：“巴西農業部已表明要從南方共同市場進口大米，例如巴拉圭、烏拉圭和阿根廷，但這些國家也在遭受強降雨等自然災害，可能沒有足夠的糧食出口。有消息說巴西政府在尋求從亞洲進口，通常衹有在供應非常緊張的情況下才會從亞洲進口糧食。”



巴西聖保羅大學農學教授焦瓦娜·里巴斯認為，對於南里奧格蘭德州的大豆產量更需擔憂。去年，南里奧格蘭德州大豆產量在巴西各州中排名第三，原本有望在2024年躍升至第二，但這次洪水來臨時有40%至50%的大豆尚未收穫。



有行業分析師預測認為，此次洪災會導致巴西糧食收成下降，農民可能減少外銷，將更多糧食留在國內市場。今年巴西大豆出口量預計會低於去年的1.013億噸。



里巴斯說，除收成減少外，洪災地區還損失了很多農業機械，這不僅影響本季收割，還可能影響生產者對下一收穫季的規劃。



此外，暴雨引發的山體滑坡造成南里奧格蘭德州大面積土壤流失，洪災後留下的沉積物還可能影響土壤肥力。巴西農學家雅伊梅·韋伯指出，洪水退去後耕地需重新規整，原有耕地是否適合繼續種植有待評估。



中國社會科學院拉丁美洲研究所研究員周志偉認為，中國在應對洪災方面有豐富經驗，中巴農業部門可加強洪災過後農作物種植和病蟲害防治等方面的合作，保障雙方糧食安全。