國家安全機關破獲一起英國MI6重大間諜案

中評社北京6月3日電／據國家安全部：近期，國家安全機關經縝密偵查，破獲一起英國秘密情報局（MI6）策反我某中央國家機關工作人員王某某、周某夫婦的重大間諜案件。



2015年，王某某申請參加中英交流項目赴英留學，MI6看重其核心涉密崗位，迅速操作批准其申請。王某某抵英後，MI6特意安排有關人員對其特殊關照，邀請吃飯聚餐、參觀游覽，設法瞭解其性格弱點和愛好需求。



在掌握王某某有較強金錢欲望後，MI6派遣人員以校友名義在校園內與其結識，聲稱可提供咨詢兼職的機會，並可給付高額報酬。王某某在金錢利誘下，答應從事有償咨詢。英方以公開研究項目切入，逐步涉及到我中央國家機關內部核心情況，支付的報酬明顯高於正常咨詢費數倍。王某某對此雖有所警覺，但在大額金錢誘惑下，仍繼續為英方提供所謂“咨詢”服務。



經過一段時間後，英方評估認為條件成熟，便轉介MI6人員對王某某亮明身份，要求其為英國政府服務，並允諾更高報酬和安全保障。王某某為謀求利益，答應了英方要求，履行了參諜手續。MI6對王某某進行了專業的間諜培訓，指揮其回國潛伏，搜集涉華重要情報。



王某某的妻子周某也在某核心要害單位工作，MI6在認為已將王某某套牢的基礎上，多次要求將其妻也一同拉下水，並允諾提供雙倍報酬。王某某雖有所猶豫，但經不住英方反復勸說、利誘甚至威逼脅迫，最終同意。周某在王某某極力策動下，答應為英方搜集情報。至此，王某某夫婦一同淪為英方間諜。



國家安全機關經縝密偵查、掌握扎實證據後，果斷採取措施，對王某某夫婦依法審查，一舉挖出英方在我內部安插的重要“釘子”。目前，案件正在進一步偵辦中。