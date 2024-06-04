6月3日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京6月4日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧6月3日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



毛寧：應國家副主席韓正邀請，巴西聯邦共和國副總統傑拉爾多·阿爾克明將於6月4日至8日對中國進行正式訪問。



應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，委內瑞拉外長希爾將於6月4日至7日來華訪問。



總台央視記者：上周，中方已公開表示擬不出席瑞士舉辦的烏克蘭和平峰會。請問中方是否不支持瑞士、烏克蘭舉辦此次會議？有人認為不參加瑞士和平峰會就是不支持和平，就是同俄羅斯站在一起反對烏克蘭。請問中方對此有何評價？



毛寧：中方認為一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。我們從一開始就重視瑞士舉辦烏克蘭和平峰會，一直同包括瑞士和烏克蘭在內有關各方就此保持密切溝通。中方反復強調和會應具備“俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論”這三個重要要素，中方難以參會正是因為中方認為本次會議恐怕還無法實現這三點。我想強調，中方對於召開和平會議的立場是公平、公正的，不針對任何一方，當然也不針對此次峰會。中方是否參會完全基於自身對會議的判斷，相信有關各方能夠理解中方立場。



是否支持和平，這不應由個別國家、特定會議來判斷，中方衷心希望和會不要變成製造陣營對抗的平台。不參會並不代表不支持和平，個別國家即便參會也未必真心希望停火止戰，關鍵要看實際行動。事實證明，在勸和促談上，中方是最堅定、最積極的。中方從未袖手旁觀、從未拱火澆油、從未從中漁利，而是為了推動停火止戰不懈努力，得到包括俄、烏在內的各方高度讚賞。