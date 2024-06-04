外交部回應美日韓涉華消極表態：強烈不滿

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京6月4日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧6月3日就美日韓近期涉華消極表態應詢表示，美日韓借三邊防長會和副外長對話推進所謂“印太戰略”，在台灣問題上說三道四、粗暴干涉中國內政，在涉海問題上再次對中國進行惡意攻擊抹黑，蓄意挑撥中國與周邊國家關係，嚴重違背國際關係基本準則，中方表示強烈不滿和堅決反對。



6月2日，美日韓在新加坡舉行三邊防長會並發表聯合聲明，點名指責中國，強烈反對單方面改變印太海域現狀的任何企圖，重申台海和平穩定重要性，呼籲和平解決兩岸問題，反對在南海非法海洋聲索，強調尊重國際法包括航行和飛越自由的重要性。5月31日在華盛頓舉行的美日韓三邊副外長對話發表的聯合聲明也有類似涉華消極內容。美副國務卿坎貝爾還表示希望中方對朝發揮影響力，促朝停止挑釁行動並同美日韓對話。



毛寧指出，第一，中方堅決反對操弄集團政治，堅決反對任何挑起和激化矛盾、損害他國戰略安全和利益的言行，堅決反對在亞太地區搞封閉排他的“小圈子”。美方應當把“不尋求強化同盟關係反對中國”的表態落到實處，不要以犧牲他國戰略安全利益和亞太人民福祉為代價謀求私利。



第二，一個中國原則是國際社會的普遍共識和國際關係基本準則，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。當前台海和平的最大威脅是“台獨”分裂行徑和外部勢力縱容支持。有關國家如果真的關心台海和平穩定、真的在乎國際安全繁榮，就應該恪守一個中國原則、旗幟鮮明反對“台獨”分裂，支持中國國家統一。

