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外交部：反對借航行自由危害中國主權和安全
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2024-06-04 00:41:39
外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝）
中評社北京6月4日電（記者 海涵）6月3日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。有荷蘭記者就荷蘭海軍護衛艦穿越台灣海峽一事提問。
“具體情況建議你向中方主管部門瞭解。我想指出的是，中方一貫尊重各國依據國際法享有的航行權利，但堅決反對以航行自由為名危害中國主權和安全。”毛寧指出，亞太地區是和平發展的高地，希望域外國家多做有利於維護地區和平穩定的事，不要挑釁滋事，不要給地區和平穩定製造麻煩。
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