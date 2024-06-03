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韓擬中止韓朝九一九軍事協議效力直至恢復互信
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2024-06-03 17:00:43
中評社香港6月3日電／韓國國家安保室表示，政府打算中止韓朝之間的九一九軍事協議效力，直至雙方恢復互信，將於明日舉行的國務會議，表決有關議案。
據香港電台報導，韓國國家安保室官員在國家安全保障會議工作調整會議上，公布有關決定。
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