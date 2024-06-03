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港股升1.79%　收報18403點
http://www.CRNTT.com   2024-06-03 17:19:41


　　中評社香港6月3日電／港股在6月開局造好，恒指一度升至18573點，升逾490點，收市升幅縮窄至323點，報18403點，升幅1.79%。主板成交額約1323億元。

　　香港電台報導，科技指數升2.53%，收報3784點。阿里、小米及京東升逾2%，騰訊及美團升近4%或以上。

　　多隻汽車股公布5月銷售數據後向好，比亞迪股份及理想汽車升5%或以上，是表現最好兩隻恒指成份股。金融股、內銀、內房股亦普遍上升。

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