韓擬中止韓朝九一九軍事協議效力直至恢復互信

中評社香港6月3日電／韓國總統室國家安保室3日表示，政府決定中止韓朝《九一九軍事協議》效力直至雙方恢復互信，4日舉行的國務會議將對該議案進行表決。



韓聯社消息，國家安保室當天在國家安全保障會議（NSC）事務處長金泰孝的主持下召開NSC工作調整會議並作出上述決定。會議結果立即上報至總統尹錫悅和NSC常委會委員。



與會者認為，在朝鮮近期的挑釁行為對韓國國民構成實際損害及威脅的情況下，已有名無實的《九一九軍事協議》阻礙韓軍維持戒備態勢。若國務會議通過上述議案，韓軍可在韓朝軍事分界線一帶實施軍事演習，有望及時、有效地應對朝鮮挑釁。國安室還決定，若朝鮮持續發起挑釁，將採取與之相應的應對措施。



國安室表示，此舉是按照韓國法律所規定的流程而採取的正當合法的措施，政府將研討守護國民生命與安全所需的一切措施。



在此之前，為了應對朝鮮連日向韓空飄“垃圾氣球”，政府決定考慮重啟對朝擴音喊話的方案。重啟對朝擴音也需要中止韓朝《九一九軍事協議》的效力。



韓朝《九一九軍事協議》是雙方于2018年9月19日所簽《平壤共同宣言》的附屬協議，內容包括落實非軍事區（DMZ）非武裝化所需的後續措施。然而，朝鮮曾多次違反該協議發起挑釁，去年11月宣佈全面撕毀該協議。之後，韓方也于同月中止了協議部分條款的效力。