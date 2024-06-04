張亞中：賴清德主政下的台灣還有明天？

張亞中（中評社資料圖） 中評社香港6月4日電（作者 張亞中）《明天會更好》是一首1986年的歌曲。傳唱的當時，台灣在政治上正準備開放探親、解嚴、解除黨禁報禁，走向全面民主化，在經濟上也是個台灣錢淹腳目的美好年代。這首歌歷久彌新，即使這30多年來，面對種種困難與挑戰，人們總是希望透過這首歌，期盼明天能夠更好。



賴清德520上任，他終於可以在就職演說中以“總統”的身分抒發了他內心長久的信仰，這是他一生中最高光的時刻，分離主義的“台獨”從此明明白白、清清楚楚地成為未來4年的“國家定位”。



賴清德不只宣示“‘中華民國’與中華人民共和國互不隸屬”，更明確地表示，台灣是個“主權獨立”的“國家”，與“中國”也是“互不隸屬”。這樣的論述符合民進黨長期以來“台灣人不是中國人”的身分認同、去中國化的立場。從政治來說，這是台灣或“中華民國”與中國的徹底脫鉤，不再有任何牽連；但從“憲法”來說，賴已把賴政府弄成一個違反“中華民國憲法”的“偽政權”。



在賴清德的思維中，中華人民共和國才是中國，“中華民國”不再是中國，台灣也不再屬於中國，台灣熱愛民主自由和平，但是“中國”不尊重台灣的“主權”，時時想著要以武力“併吞”台灣，所以所有責任都在中國，只要中國願意承認台灣的“主權”，一切問題就都解決了。而在中國仍對台灣有“領土野心”的狀況下，台灣就要與“民主同盟國家”結合，努力備戰，與中國對抗到底。

