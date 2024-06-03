哈爾濱市人大原副主任王維緒被開除黨籍

中評社北京6月3日電／黑龍江省紀委監委3日通報，日前，經黑龍江省委批准，黑龍江省紀委監委對哈爾濱市人大常委會原黨組副書記、副主任王維緒嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，王維緒違反政治紀律，對抗組織審查；違反中央八項規定精神和廉潔紀律，違規收受禮品禮金、接受宴請、配備使用公車；違反組織紀律，在幹部選拔任用等工作中為他人謀取利益並收受財物；違反廉潔紀律，利用職務上的影響為親屬謀取利益；違反工作紀律，違規干預、插手司法活動；違反國家法律法規；利用職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，在職務晉陞、工作調整、工程項目承攬、企業經營、案件辦理等方面為他人謀取利益，非法收受他人鉅額財物，涉嫌受賄罪。



王維緒身為黨員領導幹部，其行為已嚴重違紀違法，並涉嫌受賄犯罪，性質嚴重、影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經黑龍江省紀委常委會會議研究並報黑龍江省委批准，決定給予王維緒開除黨籍處分；由黑龍江省監委按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。