李振廣答中評：解放軍不給“台獨”留餘地

李振廣（來源：中評社資料圖） 中評社北京6月4日電（記者 海涵）北京聯合大學台灣研究院院長李振廣日前就中國國防部長董軍在香格里拉對話會上的涉台表態接受中評社記者採訪。李振廣表示，董軍防長香會期間的涉台表態顯示出中國政府對台灣問題的高度重視，也表明中國軍隊在台灣問題上決不含糊。



在2024香格里拉對話會上，中國防長董軍在大會發言中用3分鐘時間闡述台灣問題，在之後的問答環節，更是用10分鐘左右的時間詳細闡述台灣問題。李振廣指出，從國家核心利益的角度來看，台灣問題是一個牽一髮而動全身的大問題，十分敏感、十分重要。董軍防長的發言堅決堅定，表明中國軍隊在台灣問題上非常認真、極為重視，表達了中國軍隊反分裂反“台獨”的決心，是在向國際社會傳達——我們沒有給“台獨”分裂分子留下任何餘地，中國軍隊在反分裂、反“台獨”問題上決不含糊。相信島內和國際社會應該能夠聽到、聽懂董軍防長的聲音，也有義務、有責任配合中國大陸反分裂、反“台獨”，維護台海和平穩定。



“如果島內和國際社會聽懂了董軍防長的表態，就知道在台灣問題上有兩條路可走。”李振廣分析，一條路是，在兩岸同屬一個中國的原則基礎上，推動兩岸關係和平發展，即兩岸和平發展之路；另一條路則是，如果有人膽敢挑戰中國人民底線、妄圖把台灣從中國分裂出去，中國人民解放軍定會讓其粉身碎骨。無論是島內“台獨”分裂勢力還是外部干涉勢力，究竟要何去何從，需要他們做出自己的判斷。



李振廣說，賴清德就任台灣地區領導人之後，中國人民解放軍東部戰區持續在台島周邊開展“聯合利劍－2024A”演習。董軍防長在此次香格里拉對話會上指出“誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡。”島內政治勢力和一些不懷好意的外部干涉勢力應該能從中方這些舉措中看到中國軍隊的決心和信心。解放軍的自信必將對“台獨”勢力及外部勢力發揮強大震懾作用。

