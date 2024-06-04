王海良答中評：董軍防長的宣示震懾“台獨”

上海東亞研究所所長王海良（中評社 海涵攝） 中評社北京6月4日電（記者 海涵）中國國防部長董軍6月2日在新加坡香格里拉對話會上圍繞“中國的全球安全觀”作主旨發言，期間重點談及台灣問題。上海東亞研究所所長王海良就此接受中評社記者採訪指出，董軍防長的講話立場堅定、擲地有聲。



在2024香格里拉對話會上，中國防長董軍在大會發言中指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，一個中國原則早已成為世界公認的國際關係基本準則。中國人民解放軍始終是捍衛祖國統一、無堅不摧的強大力量！將以及時堅決有力的作為，遏制“台獨”，確保其圖謀永無得逞之日！誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡！在之後的問答環節，董軍防長更是用10分鐘左右的時間詳細闡述台灣問題。



王海良認為，在本次香會上，董軍防長在台灣問題上的做法和態度，充分體現了中國政府對台灣問題的高度重視和鮮明立場。作為國防部長，董軍在香會這樣一個重要國際場合，必須嚴肅申明中國政府的基本立場和基本方針，而不限於闡述中國人民解放軍的相關方針和態度。他表達了“台灣問題是中國核心利益中的核心問題”的看法，這是向台灣島內和國際社會傳遞最強烈和最清楚的信號，即中國政府一定會不惜一切代價，通過堅守核心立場，維護中國的核心利益，這是堅定不移和不容懷疑的，對此有關各方不要抱任何幻想。

