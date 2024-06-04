兩岸記者齊聚聊城，共享水城之美

在“水城之眼”摩天輪俯瞰古城夜景（中評社 馬一鳴攝） 中評社北京6月4電（助理記者 馬一鳴）黃河文化是中華文明的重要組成部分，是中華民族的根和魂。大運河文化是中國優秀傳統文化的重要組成部分，習近平總書記曾指出，要讓古老的大運河煥發時代新風貌。初夏時節，微風不燥，為進一步深挖“兩河文化”蘊含的時代價值，展現“兩河明珠”城市歷史文化底蘊和經濟社會發展成就，海峽兩岸及港澳媒體記者應邀於6月3日至7日赴聊城進行參訪、采風，共赴兩河之約，同享水城之美。



3日晚，聊城市台辦為遠道而來的客人們準備了豐盛的歡迎晚宴。晚宴開始前，聊城市委常委、宣傳部部長、統戰部部長柳慶發發表了致辭。柳慶發提到，聊城是黃河和大運河共同哺育的一座千年古城，世代受黃河文化、大運河文化、書法文化等中國優秀傳統文化的潤澤和滋養，而這些文化同樣也在台灣地區有著廣泛的認同和深遠的影響。他還向大家詳細介紹了聊城這座城市與台灣的淵源，並表示希望以此次活動為契機，持續深化兩岸新聞媒體等領域的交流合作，不斷推動兩岸關係融合發展，推進祖國統一。



晚宴過後，參訪團一行出發乘坐聊城市地標建築“水城之眼”摩天輪，俯瞰古城夜景。中評社記者瞭解到，“水城之眼”摩天輪是全球首座建築與摩天輪相結合的城市地標，人們可以乘坐摩天輪到130米的高空，北望東昌湖，南望鳳凰湖，一覽水城全貌。



聊城市位於山東省西部，是一座古老而又年輕的城市，它如同一顆璀璨的明珠，鑲嵌在黃河與大運河交匯之處，它是古老文明的見證，也是新時代發展的縮影。未來一周，參訪團將去往聊城市區、冠縣、莘縣以及東阿縣等地，海峽兩岸及港澳媒體記者將用鏡頭展現黃河、運河交匯產生的獨特風土人情、精神文脈、經濟發展，厚植同胞間家國情懷，共促中華民族傳統文化的弘揚及發展。

