日國交省就認證違規問題對豐田等實施入內檢查

中評社香港6月3日電／日本國土交通省3日透露，接到豐田汽車等5家企業報告稱量產汽車所需的“型式指定”認證申請存在違規。國交省已針對其中3家正在生產的總計6個車型，作出了停止出貨的指示。最快將於4日依據《道路運輸車輛法》，對愛知縣豐田市的豐田總部實施入內檢查，探討行政處分。



共同社報道，豐田董事長豐田章男3日在東京召開記者會表示：“作為集團的負責人，衷心向大家致歉。我認為這是動搖認證制度根本的問題，是作為汽車製造商絕對不能做的事。”



據國交省稱，當前生產的豐田“卡羅拉FIELDER”、“卡羅拉Axio”、“YARiS CROSS”這3個車型、馬自達2個車型、雅馬哈發動機的摩托車1個車型存在違規。3家企業過去生產的車型也發現了違規。本田和鈴木僅有過去生產的車型存在違規。



豐田在安全相關測試中，提交了假數據並對測試車輛違規加工。豐田稱，公司內部調查正在繼續。馬自達改寫發動機控制軟件，雅馬哈、本田和鈴木存在測試成績書記錄作假等問題，國交省今後也將對這些企業實施入內檢查。



馬自達3日公佈調查結果稱，2014年以後生產的總計約15萬輛汽車的碰撞測試和發動機功率測試中存在違規。



關於“型式指定”，豐田集團旗下的大發工業、豐田自動織機接連曝出違規，因此國交省此前向車企和設備廠商等85家企業要求調查和報告是否存在違規。截至5月底收到約70家的答復，除豐田等5家外沒有違規報告。