朱衛斌答中評：賴講話體現其“台獨”立場

中山大學台灣研究所所長朱衛斌（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月4日電（記者 盧哲）關於台灣地區領導人賴清德“5·20”講話中涉兩岸關係內容，中山大學台灣研究所所長朱衛斌接受中評社記者訪問時表示，賴清德的講話體現其“台獨”立場，基本上是毫無遮掩的把兩岸關係的定位扭曲到“兩國”以及“台灣獨立”的方向。“比蔡英文往‘獨’的方向走得更遠。”朱衛斌認為，賴清德如果現在不改變路線，還在這條路上繼續往前走的話，必然惡化兩岸關係。



朱衛斌指出，賴清德講話直接把兩岸定位為兩個國家的關係，“以前台當局是說‘兩岸互不隸屬’，賴是很明確的講‘兩國’。我注意到他在講話裡面還提到說‘中華民國、中華民國台灣、台灣’都是台灣自己或國際社會稱呼他們的名稱，這麼一個名稱就等於說是把所謂‘中華民國′和台灣劃上等號了。”朱衛斌認為，這是借所謂“中華民國”這個外殼，公然把“台灣國”端出台面，是一種“標榜台灣獨立”的說法。賴在講話中提到的所謂台灣地位的一些說法，在“兩國論”、“台灣獨立”這方面走得更遠。賴清德基本上是毫無遮掩地把兩岸關係的定位扭曲到“兩國”以及“台灣獨立”的方向。



朱衛斌表示，這種情況對今後兩岸關係產生的影響當然是非常負面、非常消極的。立竿見影的效果就是讓兩岸關係兵凶戰危。因為賴公然標榜“兩國論”，大陸方面肯定會採取反制，所以馬上看到了東部戰區位台島周邊開展“聯合利劍-2024A”演習，這實際上就是在軍事上進行的一個反制。“針對賴清德‘台獨’圖謀，我想大陸方面後續肯定還有一系列的反制行為，包括在經濟的和國際空間這一塊，肯定都有相應的舉措。”



朱衛斌認為，賴清德如果現在不改變路線，還在這條路上繼續往前走的話，一定會惡化兩岸關係，“兩岸關係不可能好轉，如果他不回頭不改變方向，兩岸關係衹有更壞沒有最壞。這是可以預見到的。”但若賴清德認識到“台獨”會給兩岸關係帶來大風險，給台灣民眾帶來大災難，他至少應該為島內民眾的福祉考慮而有所調整。“如果這樣的話，也許兩岸關係可在瀕臨崩潰的邊緣還能往回撥一點點，否則的話沒有理由樂觀。”