俄總檢察院已就“北溪”管道恐襲發出更多詢問

中評社香港6月3日電／衛星通訊社消息，俄羅斯總檢察院發言人安德烈∙伊萬諾夫向記者表示，俄羅斯總檢察院已就針對俄羅斯聯邦的恐怖襲擊，包括“北溪”管道爆炸事件向美國、德國、法國和塞浦路斯相關部門發出更多詢問。



據伊萬諾夫介紹，儘管存在現有事實，“美國、塞浦路斯和法國主管機構並未調查這些恐怖襲擊的融資和其它協助情況”，而德國主管機關“也迴避履行自己與俄羅斯合作框架內的國際義務”。同時，上述國家是《制止恐怖主義爆炸事件的國際公約》和《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》的締約國。



伊萬諾夫補充道：“鑒於這種情況，他們有義務採取措施調查恐怖事件及其融資，並為調查提供最大限度的協助。”



俄羅斯強力部門負責人早前表示，西方國家，首先是北約成員國越來越積極利用恐怖組織來達到地緣戰略目的，現代武器、先進的跟蹤和偵察設備被不斷轉交給武裝分子，後者也獲得情報信息。據悉，盎格魯撒克遜人不僅打算利用恐怖分子來對付俄羅斯，而且還打算利用恐怖分子來對付整個獨聯體，包括通過使中亞局勢升級的方式。



俄羅斯對外情報局局長謝爾蓋∙納雷什金指出，今天“西方國家一群仇俄政治勢力對俄羅斯發動了真正的混合侵略”。



2024年4月，俄羅斯總檢察院向美國、德國、法國和塞浦路斯主管機關發出請求，要求調查“北溪”管道恐怖襲擊事件。



2022年9月26日，俄羅斯向歐洲出口天然氣的兩條管道“北溪-1”和“北溪-2”同時遭到破壞。德國、丹麥和瑞典不排除這是有針對性的破壞活動。“北溪”運營商Nord Stream AG公司通報稱，天然氣管道遭受的損壞前所未有，修復時間無法估計。俄羅斯總檢察院已經對這起國際恐怖主義行為提起立案。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫此前表示，俄羅斯多次要求提供“北溪”輸氣管爆炸的相關信息，但從未收到過。