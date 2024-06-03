韓國與美日發表錯誤言論　駐韓使館：強烈不滿

中評社北京6月3日電／據中國駐韓國大使館：5月31日和6月2日，韓國與美日分別舉行副外長磋商和防長會晤，就台灣問題和南海問題接連發表錯誤言論，粗暴干涉中國內政，惡意抹黑攻擊中國，嚴重侵犯中國主權和核心利益。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向韓方提出嚴正交涉。



台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，絕不允許任何外部勢力干涉。一個中國原則是維護台海和平的定海神針，也是中國同所有國家建交和發展關係的前提和基礎。“台獨”與台海和平水火不容。口口聲聲稱維護台海和平，卻不提堅持一個中國原則和反對“台獨”，實質是對“台獨”分裂勢力的縱容，其結果只會對台海和平穩定造成嚴重衝擊。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，不要妄想在台灣問題上踩線而不用付出代價。



中國對南海諸島擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權。這具有充分的歷史和法理依據，符合有關國際法和國際實踐。當前，在中國和東盟國家共同努力下，南海局勢保持總體穩定。近期中國和菲律賓南海問題升溫，其責任完全在於菲方出爾反爾、背信棄義，夥同外部勢力蓄意製造事端。中方將繼續堅定維護自身領土主權和海洋權益，同時始終堅持同直接有關當事國在尊重歷史事實的基礎上，通過談判協商妥處涉海矛盾分歧。韓國和美日都不是南海問題當事方，不應介入中國同域內國家之間的涉海問題，更不應對中方指手畫腳。



韓方不顧中方堅決反對，反復夥同美日就台灣、南海問題說三道四，這與中韓戰略合作夥伴關係精神不相符合，不利於中韓關係發展。我們敦促韓方在台灣、南海問題上謹言慎行，以實際行動維護中韓關係大局。

