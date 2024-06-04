快評：對“台獨”高度警惕　對統一充滿信心

中評社快評/近期解放軍的涉台言行備受關注。首先是賴清德就職演說被認為是“台獨”告白，解放軍東部戰區隨即在台島周邊開展兩天的聯合演習，目的明顯是要打擊“台獨”的囂張氣焰，懾止外部勢力干涉介入。國防部發言人吳謙強調，台灣是中國的台灣，怎麼解決台灣問題是14億多中國人民自己的事，解放軍會以實際行動捍衛國家主權和領土完整；“‘台獨’挑釁一次，我們的反制就推進一步，直至實現祖國完全統一”。



接著在新加坡舉行的香格里拉對話會上，中國國防部長董軍作大會主旨發言時強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，一個中國原則早已成為世界公認的國際關係基本準則。現在的問題是民進黨當局大搞“漸進式台獨”，外部干涉勢力正在以“切香腸”方式助長“台獨”。董軍強硬表示，“誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡”；“對任何‘台獨’極端情景情勢，我們準備得非常充分”，應對“台獨”武裝，“就像甕中捉鱉，不足掛齒”。



從中不難看出，解放軍對“台獨”的圖謀與危害看得一清二楚，對外力的干涉挑戰有充分的準備，對打擊“台獨”有必勝的信心，對於對付“台獨”武裝的能力，更認為就像“甕中捉鱉，不足掛齒”。



我們認為，解放軍近期的一系列言行，清晰展示了維護國家主權和領土完整的立場、態度，對“台獨”危害高度警惕，對國家統一充滿信心。

