中評關注：美國給別國修路 對華競爭新焦點

沙利文將對發展中國家的發展援助視為對華競爭焦點領域 USGLC視頻 中評社華盛頓6月3日電（記者 余東暉）中國通過“一帶一路”倡議和其它致力於“人類命運共同體”的倡議，不斷增強在“全球南方”的影響力，讓美國對失去全球領導力有了更多的危機感。拜登政府已經將對發展中國家的發展援助，當作對華競爭的新焦點領域，試圖保持美國的全球領導力。



在“美國全球領導力聯盟”3日舉行的“2024全球影響論壇”上，美國總統國家安全事務助理沙利文談到美國展示全球領導力的優先事項時，特別提到了美國要加大資源投入，在發展中國家的發展援助方面，與中國一比高下。



沙利文稱，在展示美國全球領導力的外交、經濟和軍事行動中，有三個方面是美國政府現在花費大量時間專注的：



第一是危機應對，比如烏克蘭、加沙、蘇丹局勢，以及朝鮮威脅和對歐美可能的恐怖襲擊帶來的危機。



第二是確保由美國而不是對手來書寫快速變化世界的規則，人工智能是其中的核心，美國要在人工智能的技術創新和風險管理方面走在世界前列。



第三是通過與國際組織、盟友夥伴和受援國家的合作，向那些需要基礎設施、清潔能源轉型、技術發展、反腐和基本發展的非洲、拉美和東南亞國家提出美國的價值主張。