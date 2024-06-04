中評社北京6月4日電／網評：全球再起“熊貓旋風”



來源：新華每日電訊 作者：許蘇培



近段時間，大熊貓在全球有點熱。《功夫熊貓4》上映後連續兩周蟬聯北美票房冠軍、韓國大批民眾冒雨送別返回中國的“福寶”、“金喜”和“茱萸”在西班牙馬德里動物園首次公開亮相、“寶力”和“青寶”將於年底前赴美開啟新一輪大熊貓保護研究合作……無論在大銀幕上還是動物園里，大熊貓魅力十足，來自全球的歡迎和喜愛更是令人動容。



大熊貓是中國國寶也是世界團寵，所到之處都會刮起一陣“熊貓旋風”。1972年，時任美國總統尼克松訪華後，中方將“玲玲”和“興興”作為珍貴禮物送給美國，8000名美國民眾冒雨迎接，動物園首月參觀人數達上百萬。日本上野動物園也因“康康”和“蘭蘭”的到來而人氣大增，當年入園人數突破500萬人次，是前一年的5倍多。在墨西哥城查普特佩克動物園出生的“托維”是第一只在人工飼養環境下出生並存活的海外大熊貓寶寶，“托維”的專屬歌曲《查普特佩克的熊貓寶寶》發行後在全球賣出了好幾百萬張唱片……旅外大熊貓人見人愛，海外趣聞數不勝數。



如今，“寶力”和“青寶”也將被送往“玲玲”和“興興”當年所在的美國華盛頓國家動物園。園方正在積極準備，改造升級熊貓館舍，園內多個標牌上寫著“熊貓來了”，禮品店里擺滿了以熊貓為主題的商品。《紐約時報》網站刊文稱，華盛頓沒有大熊貓的六個月顯得“漫長而可怕”，但“這種空落落、難以忍受的感覺很快就要結束了”。



長期以來，中國積極推動大熊貓保護的國際合作，每一只大熊貓海外幼崽的誕生，也都是中外科研人員交流協作的成果。從上個世紀90年代一度瀕臨滅絕，到如今野生大熊貓數量近1900只、全球大熊貓圈養數量達到728只，實實在在的數字背後，是中國在大熊貓保護繁育、疾病防控與診治、生態環境建設與全球交流合作等方面付出的巨大心血。