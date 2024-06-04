中評社北京6月4日電／網評：擺脫“石油依賴”沙特堅定轉型



來源：新華每日電訊 作者：羅晨 王海洲



石油為沙特阿拉伯帶來巨額收入，幫助其實現國家經濟快速發展，成為中東地區經濟大國。然而，對石油過度依賴也讓沙特經濟受到國際油價波動顯著影響。為實現經濟多元化，沙特於2016年提出“2030願景”，經濟轉型之路自此開啟。



如今8年過去，“2030願景”在沙特國內早已深入人心，經濟轉型成效明顯，嘗到“甜頭”的沙特正朝著“2030願景”宏大目標闊步前進。



石油依賴催生改革



從1938年發現商業數量級石油，到1948年發現全球最大陸上油田加瓦爾，再到1951年發現全球最大海洋油田薩法尼亞，沙特在短短數十年間原油產量不斷突破紀錄，繼而成為全球最大石油出口國。



1973年至1981年，國際油價從每桶3美元升至接近40美元，沙特經濟隨之迎來繁榮期，國內生產總值從1973年的150億美元增至1981年的1840億美元。依靠巨額石油收入，沙特實現了經濟快速發展，確立了“石油王國”地位。



沙特經濟長期以石油產業為支柱，國家財政嚴重依賴石油出口收入。2009年至2014年，沙特石油收入占政府財政收入的比例持續超過85%，此後由於國際油價走低而有所下降。沙特經濟在享受石油資源紅利的同時，長期受到國際油價波動顯著影響。特別是，隨著近年來非常規能源開發和國際能源生產消費結構變化，沙特在國際能源市場影響力明顯下降，石油經濟模式越來越難以維繫。



2014年下半年，國際油價暴跌，全年跌幅近50%，沙特石油收入大幅縮水，財政收入從2014年的2800億美元銳減至2015年的1620億美元，經濟遭受嚴重衝擊。2016年2月，標準普爾將沙特主權信用評級從“A＋”降至“A－”，並稱鑒於沙特對石油收入高度依賴，油價下跌對該國財政和經濟將產生顯著而持久影響。僅兩個月後，沙特政府提出“2030願景”，旨在實現經濟多元化，擺脫對石油的依賴。

