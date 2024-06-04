首位女總統將給墨西哥帶來哪些變化

6月3日凌晨，在墨西哥首都墨西哥城，辛鮑姆在慶祝活動上講話。新華社發（弗朗西斯科·卡涅多攝） 中評社北京6月4日電／據新華網報導，墨西哥執政黨國家復興運動黨所在競選聯盟總統候選人克勞迪婭·辛鮑姆3日在首都墨西哥城宣布贏得總統選舉勝利，將成為墨西哥史上首位女總統。她將於10月1日開始執政。



分析人士預計，辛鮑姆上任後，在內政方面將延續現任總統洛佩斯的政治和社會改革措施，在外交方面將更加注重個人風格塑造，進一步推動世界多極化。



將迎首位女總統



墨西哥國家選舉委員會2日晚公布的初步快速計票結果顯示，辛鮑姆獲得超過58.3%選票，在野黨聯盟總統候選人索奇特爾·加爾韋斯獲得超過26.6%選票，公民運動黨總統候選人豪爾赫·阿爾瓦雷斯·邁內斯獲得超過9.9%選票。辛鮑姆以較大優勢贏得總統選舉。



辛鮑姆在3日凌晨的新聞發布會上表示，選舉結果充分展現了“墨西哥人民對國家計劃的認同”。



針對同樣於2日舉行的議會選舉，辛鮑姆表示，根據初步快速計票結果，她所在的競選聯盟也獲得了多數優勢。



辛鮑姆1962年出生於墨西哥城，擁有博士學位，曾在可再生能源和可持續發展等領域發表了大量文章。她被媒體視為現任總統洛佩斯的“政治門生”。2000年，時任墨西哥城市長的洛佩斯任命辛鮑姆為該市環境局局長。2018年，辛鮑姆當選墨西哥城市長。這被認為是墨西哥女性參政的重要里程碑。



延續“第四次變革”



關於內政，辛鮑姆競選期間表示，她執政後將繼續推進“第四次變革”。

