“好客之道”運動展開　全城禮貌待客

圖：“好客之道”運動啟動禮昨日舉行，各界期望齊心發揮好客精神，令旅客留下美好印象。 中評社北京6月4日電／據大公報報導，一個微笑，一聲多謝，講多一聲，做多一步，好客之都，好客之道，話咁易！



特區政府昨日啟動“好客之道”運動，期望全港社會齊心發揮好客精神，熱情接待訪港旅客，令旅客留下美好印象。“我哋香港人本身個基因都係好客”，文化體育及旅遊局局長楊潤雄形容“好客之道”運動為“精神層面的推動”。教育局將向學校提供教學資源，鼓勵學校積極推動與禮貌主題相關的學習活動。18區民政事務處將在地區層面廣泛宣傳“做多一步、好客之道”的信息。



“全城齊好客”應該是長期的提倡，有立法會議員表示，禮貌運動要從源頭開始，學校、業界、社會積極參與，提升全民的素質。



“好客之道”運動覆蓋全港18區，包括學校、商戶及各行各業。楊潤雄在啟動禮上表示，香港要落實“香港無處不旅遊”的理念，除了要充分發掘香港豐富的旅遊資源和開發多元旅遊產品，亦需與社會各界攜手展開推動“好客之道”的工作，弘揚熱情好客的精神，不斷提升服務質量，才能把香港“最佳旅遊目的地”的金字招牌擦得更加光亮。



招募年輕人擔任“旅遊義工”



楊潤雄說，早前在各大社交平台看到一些旅客受不禮貌對待的個別個案，認為這一小撮害群之馬影響了廣大高質素的服務界別的前線人員，損害香港的形象。因此今年年初聯同相關政策局、部門及旅發局討論及籌備推廣“好客之道”的工作，希望鼓勵和推動社會各界積極參與。他表示，上周旅發局舉辦了“好客之道推廣”業界預展，收穫正面反饋，不同業界表示會配合“好客之道”運動推出各種活動。另外，製作了培訓短片，以及嘉獎優質旅遊服務計劃，務求鼓勵從業人員以“好客之道”精神服務顧客。



配合政府運動，旅發局昨日推出一套新的宣傳片，鼓勵大眾市民“行多一步，好客之道”，還會進一步招募更多市民，特別是年輕人參與“旅遊義工”計劃，以在旅客諮詢中心與旅客分享各種旅遊主題的知識及建議。