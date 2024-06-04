人才金融雙優勢　利港建數據樞紐

圖：分析指，香港和深圳可在數字經濟上強強聯手，推動高質量發展。 中評社北京6月4日電／據大公報報導，數字技術和人工智能技術正在深入地改變生產模式，算力作為一種新質生產力，已經成為新的發展引擎。華南理工大學工商管理學院二級教授、廣州數字創新研究中心主任張振剛接受大公報專訪時表示，香港是亞太區內的金融、國際貿易及物流樞紐，在基礎科研以及科研人才培養上也有優勢，發展數字經濟有很大潛能，也可以通過科技和金融賦能，與灣區內地城市形成協同合作，從整體上提高大灣區經濟的高質量發展水平。



為推動發展香港數據中心，特區政府近年在支持數字基礎建設、推動香港成為亞太區領先的數據中心樞紐方面發力。作為算力的物理載體，數據中心通過安裝服務器來接收、處理、存儲與轉發數據，需要大量電力支撐運行。張振剛指出，目前AI大模型的算法優化正朝著更加高效更節能方向演化，這正是香港發展數據中心可以考慮的一個重要方向和機會，通過發揮世界一流大學的科研優勢和人才聚集優勢，發展香港的新質生產力。



另一方面，隨著金融業務日益複雜化和數字化，數字金融對算力的需求也呈現出快速增長。張振剛認為，香港作為國際金融中心，擁有高度發達的金融市場和豐富的金融資源，其國際化環境和金融優勢，可以在金融創新及對接全球金融市場方面發揮作用，包括開發更具競爭力的產品和創新優化服務模式等，與灣區內地城市形成分工協作、協同發展，為灣區企業的數字化轉型提供支撐。