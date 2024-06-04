議員：全民參與笑多啲　幫到業界

（來源：新華社） 中評社北京6月4日電／據大公報報導，政府昨日正式啟動“好客之道”運動，鼓勵市民“行多一步，好客之道”。餐飲業界、的士業界代表都支持運動，表示會盡力提升服務質素。有立法會議員表示，希望運動達到全城參與的效果，相信對零售業界會很有幫助。亦有議員強調，禮貌運動要從源頭開始，學校、業界、社會積極參與，提升全民的素質。



倡從源頭開始 加強家校合作



批發及零售界議員邵家輝表示，“行多一步”非常重要，近月香港零售市道疲弱，更凸顯留住遊客的重要性。他說，之前香港曾推出劉德華的“禮貌之道”宣傳片，今次再次推出活動，希望能達到全民參與，大家一起“笑多啲”，讓旅客有賓至如歸的感覺，讓他們回到居住地時，也能向別人宣傳香港是一個令人感動的地方。邵家輝認為，市民的參與對活動的成功十分重要，“全民參與笑多啲，真的幫到業界好多”。



選委會界別議員、註冊教師郭玲麗相信，“好客之道”運動可讓遊客感受良好及受到尊重，而在學校推動禮貌運動，不單可以宣傳中華文化以禮待人之道，在彼此尊重下也能協助共建和諧校園。她建議可從年輕人中選出禮貌大使，更可有機會參與盛事的招待工作；學校可加強家校合作，在家庭中開始建立尊重及禮貌的態度。



勞工界議員梁子穎建議，每一家開門做生意的朋友，都可以舉辦內部培訓工作，完善員工管理策略和機制，讓每一位服務員都做到有“好客”精神，成為有“以禮待人”品質的服務員，做到服務至上和賓至如歸的效果。