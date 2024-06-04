個人遊旅客點讚：來港好方便　會再來！

圖：市集設有多個美食攤位，市民旅客可以同時品嘗各省特色美食和飲料，別有一番風味。＼大公報記者蔡文豪攝 中評社北京6月4日電／據大公報報導，第二屆“同鄉社團家鄉市集嘉年華”昨日進入第三日，雖然下午持續下細雨，但無阻市民和旅客到訪的熱情，場內人潮絡繹不絕。有自由行旅客慕名前來，認為市集能夠很好地為港人介紹內地不同省份的地道文化；有首次以個人遊形式來港的旅客大讚來港方便，又認為香港的風景別具特色，“以後肯定是要多來的！”



昨日雖然下著細雨，但是維園的家鄉市集嘉年華依舊人頭湧湧，不少人一手拿著雨傘，一手拿著美食，站在路邊大快朵頤。



來自山東青島的旅客孫先生在山東美食的攤位喝啤酒，笑言在異鄉吃自己家的美食，別有一番風味。孫先生兩日前到港，去了星光大道、太平山頂等景點，昨日應朋友邀請到訪嘉年華。這是他首次以個人遊計劃到訪香港，“跟旅遊團來香港的感覺不同，個人遊的時間更彈性，自己想去哪裡就去哪裡。”他表示，以往來港的旅遊證件辦理需要不少時間，經常因而錯過出行，現在有了個人遊計劃，時間安排方便多了，“下次要把兒子也帶過來。”



港電子支付較以往發達



來自寧夏銀川的旅客郭小姐同樣是透過個人遊計劃來港，她說，自己並非第一次來港，但能這麼方便來港是第一次。這次來港，她去了愉景灣，感受香港不一樣的寧靜，“特意上網找攻略去的，果然是一個世外桃源。”未來兩天，她希望能夠前往香港故宮文化博物館和M＋博物館，“這些都是特區政府推薦的景點，而且我對文化相關的展覽也感興趣，就想去看看。”



她又表示，上次來港已是疫情前的事，這次來港讓人感受耳目一新，尤其是電子支付比以往更發達，基本上出行沒有任何障礙。而且遊玩過程中接受服務期間，也感覺香港人更願意說普通話與她交流，社會和人文都有進步，讓人感覺舒適。