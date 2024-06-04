嫦六將別月背　月底“載壤而歸”

左圖：6月2日，北京航天飛行控制中心工作人員在監測嫦娥六號著陸月背動態。＼新華社；右上圖：6月2日清晨，嫦娥六號成功著陸在月球背面南極─艾特肯盆地預選著陸區。右下圖：嫦娥六號正式開始持續約2天的月背採樣工作。 中評社北京6月4日電／據大公報報導，2日，嫦娥六號著陸器和上升器組合體在鵲橋二號中繼星支持下，成功著陸在月球背面南極─艾特肯盆地預選著陸區，開啟為期48小時的“蟾宮挖寶”。依照計劃，嫦娥六號在今日完成月背採樣作業，此後將進行樣品封裝，上升器實施月面起飛，在環月軌道與軌返組合體進行交會對接，完成樣品轉移後，軌返組合體與上升器分離，並在6月底返回地球，降落在內蒙古四子王旗著陸區。專家表示，相信嫦娥六號有極大可能發現更多新的礦物和岩石。



據報導，嫦娥六號探測目前狀態良好，工況正常能量平衡。在為期兩天的月背智能快速採樣工作時間內，嫦娥六號著陸器正通過鵲橋二號中繼星，在地面控制下，通過機械臂表取和鑽具鑽取兩種方式分別採集月表岩石和月壤樣品。所謂“鑽取”，是固定在一個點位，採集保持“剖面層序”的月壤岩芯樣品。“表取”則是在月面多個位置鏟取月壤或拾取月岩。



智能化升級 增強月壤採樣效率



針對月背著陸區月壤特性，科研人員對嫦娥六號採樣封裝程序進行多項升級，針對月壤特性設計了適應月球背面採樣的控制算法和採樣策略，進一步提高採樣的智能化、自動化程度，以增強月壤採樣效率、採樣能力和在軌工作可靠性。



“這些來自月背的珍貴樣品，將再一次填補月球樣品的空白，對豐富人類月球起源和演化認知、更好地瞭解地球具有重要的科學價值。”嫦娥六號任務地面應用系統總設計師、中國科學院國家天文台研究員左維表示，嫦娥六號有兩個主要科學目標，一是在月球背面南極─艾特肯盆地著陸點開展區域形貌探測和地質背景勘察，獲取與月球樣品相關的現場分析數據，建立現場探測數據與實驗室分析數據之間的聯繫；二是對月球背面樣品進行系統、長期的實驗室研究，分析月壤的結構、物理特性、物質組成等，深化月球成因和演化歷史的研究。