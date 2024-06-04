蘇丹政府向境內衝突地區空投20噸救生藥品

中評社北京6月4日電／據新華網報導，喀土穆消息：蘇丹衛生部3日發布新聞通報說，蘇丹政府當天向該國西部北達爾富爾州首府法希爾市空投了20噸救生藥品和醫用耗材。這是自去年4月蘇丹武裝部隊與蘇丹快速支援部隊發生衝突以來，蘇丹政府首次在境內以空投方式運送藥品。



蘇丹衛生部長海賽姆·易蔔拉欣在通報中說，空投物品包括靜脈注射液、救生和麻醉藥物以及多種醫用耗材，已交付給北達爾富爾州衛生部門。易蔔拉欣還表示，蘇丹衛生部還將向北達爾富爾州運送30噸藥品和醫用耗材。



蘇丹國家醫療用品基金執行主任謝赫丁·阿卜杜勒·巴基當天發表聲明說，這批藥品已成功空投到法希爾市。



據《蘇丹論壇報》2日報導，蘇丹武裝部隊及其地方盟友與蘇丹快速支援部隊近日在法希爾的衝突加劇，造成數十人死亡。法希爾的許多醫療設施也成為攻擊目標。



今年5月10日以來，蘇丹武裝部隊聯合地方武裝與蘇丹快速支援部隊圍繞北達爾富爾州的控制權展開激烈爭奪，造成大量平民傷亡，數千人逃離法希爾。目前，蘇丹快速支援部隊已控制西部達爾富爾地區除北達爾富爾州外的其餘4個州。



2023年4月15日，蘇丹武裝部隊與蘇丹快速支援部隊在首都喀土穆爆發武裝衝突，戰火隨後蔓延至其他地區。持續一年多的武裝衝突已造成蘇丹約1.55萬人喪生，超過880萬人流離失所。