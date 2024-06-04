拜登版停火協議撕裂以色列政府

中評社北京6月4日電／據大公報報導，內塔尼亞胡的首席外交政策顧問法爾克2日稱，以政府“認同”美國總統拜登推進的加沙停火協議，“雖然這不是個好的協議，但我們迫切希望所有被扣押人員獲釋”。



拜登5月31日稱，以色列政府提出一項新提議，為在加沙實現永久停火提供路線圖。根據拜登的說法，這一新提議是美國、以色列、卡塔爾、埃及和其他中東國家多輪外交對話的產物，包括三階段措施。第一階段是為期6周的“完全停火”，其間以軍從加沙人口聚集區撤出，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭抵抗組織（哈馬斯）交換部分被扣押人員，並就實現“永久停止敵對行動”的必要安排進行談判。若談判未能在6周內取得成果，停火期限將延長。在第二階段，哈馬斯釋放剩餘被扣押人員，以軍全部撤出加沙。第三階段將開啟加沙大規模重建計劃。



以強調摧毀哈馬斯目標不變



內塔尼亞胡並未第一時間贊同拜登的說法。他的辦公室1日稱，以方結束作戰的條件“沒有改變”，依然是摧毀哈馬斯、解救所有被扣押人員和確保加沙不再對以色列構成威脅。法爾克2日再次強調，以色列的目標沒有改變，並表示關於停火還有很多細節需要敲定。美媒稱，內塔尼亞胡最初不願接受停火協議，但在軍方和情報部門負責人和戰時內閣中間派成員的壓力下作出妥協。



以色列戰時內閣成員包括內塔尼亞胡、防長加蘭特和中間派反對黨國家團結黨領導人甘茨。美國國務院2日稱，美國國務卿布林肯分別與加蘭特和甘茨通電話，討論了停火協議。甘茨稱，戰時內閣“一致同意”推進該協議。加蘭特透露，以方正在考慮在加沙引入“替代哈馬斯的勢力”，但未作詳細說明。



但極右翼政黨宗教猶太復國主義者黨領導人、財長斯莫特裡赫和猶太力量黨領導人、國家安全部長本─格維爾1日分別發表聲明稱，若內塔尼亞胡接受停火協議，他們將帶領自己的政黨退出執政聯盟。據《以色列時報》報導，這兩個黨在2022年選舉中拿下14個議會席位，對執政聯盟維持過半席位至關重要。內塔尼亞胡的執政聯盟共佔以色列議會120席中的64席，若極右翼出走，他將無法長期掌權。