南非執政黨議席首次未過半

中評社北京6月4日電／據大公報報導，據路透社報導：南非獨立選舉委員會2日公布的大選計票結果顯示，執政黨非洲人國民大會（非國大）在國民議會（議會下院）選舉中獲得400個議席中的159席，雖位列第一，但沒能過半。這是1994年南非結束種族隔離制度以來，非國大議席數首次跌破半數。



南非於5月29日舉行大選。2日公布的計票結果顯示，非國大獲得159個議席；大反對黨民主聯盟排名第二，獲得87個議席；2023年成立的“民族之矛黨”以58個議席位列第三；經濟自由鬥士黨排名第四，獲得39個議席；其餘議席由其他14個政黨獲得。

根據南非憲法，新一屆國民議會應在選舉最終結果公布14天內召開，議員將選舉產生南非新一屆總統。



由於未能獲得國民議會半數以上議席，非國大將不得不尋求與其他政黨聯合，以確保繼續執政，並爭取繼續由本黨成員出任總統。非國大對聯合執政夥伴的選擇尚未有明確表態。該黨主席、南非總統拉馬福薩呼籲各政黨尊重選舉結果，求同存異，加強合作。



非國大此次獲得的議席較2019年大選時的230席大幅下滑。分析人士指出，主要原因包括南非近年面臨經濟增長乏力、犯罪率高等問題，引發民眾不滿；年輕選民對領導反種族隔離運動的非國大沒有強烈歸屬感；非國大內部存在分歧等。