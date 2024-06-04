“中國聯合展台”再度亮相莫斯科

中評社北京6月4日電／據光明日報報導，5月28日至30日，由中國國務院新聞辦公室、國家廣播電視總局主辦，上海五岸傳播有限公司承辦的“中國聯合展台”亮相同期舉辦的2024年莫斯科世界內容市場交易展。



莫斯科世界內容市場交易展是俄羅斯境內舉辦的俄語地區最大的電視內容交易平台之一，支持影視內容購買、銷售、融資、發行、合拍合制、跨平台合作等。為期3天的展會共吸引了來自20多個國家500多家公司的1500多名代表齊聚一堂、共話合作。



自2016年以來，“中國聯合展台”已連續9年組織中國視聽機構參加莫斯科世界內容市場交易展，參展公司不斷增多，參展內容更趨豐富，展台面積穩步擴大。莫斯科世界內容市場交易展組委會主席桑比姆表示，由14家企業參展、展台面積達140平方米的“中國聯合展台”是今年最大的聯合展台。



“實在有太多人來觀展了，我們的展台前排起了長隊！”一名為中方企業展台提供翻譯服務的當地工作人員對記者表示，許多俄羅斯本土影視公司代表都對其所在展台展出的中國電影很感興趣。



29日舉辦的“中國主題日”系列活動將各方對“中國聯合展台”的關注度推至高點。在以“精彩中國，故事無限”為主題的活動框架下，包括俄方在內的各方人員透過“中俄視聽合作新機遇論壇”“中國新作品推介會”和相關國際交流和佳片賞析活動，直觀感受中國視聽產業的新科技、新發展和新面貌。



“中方願與俄方鼓勵支持更多市場主體在內容創作、服務運營、前沿技術應用等多領域探索合作，共同提升視聽作品質量和國際競爭力，推動實現更大發展。”中國國家廣播電視總局副局長楊國瑞在活動致辭時表示，中俄是友好鄰邦，人文交流源遠流長，影視作為人文交流的重要內容，為豐富兩國人民精神文化生活、拉緊民心紐帶作出顯著貢獻。