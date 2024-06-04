中埃攜手發展，共同繁榮

中評社北京6月4日電／據人民日報報導，據中國和埃及是志同道合、彼此信任的好朋友，也是攜手發展、共同繁榮的好夥伴。今年是兩國建立全面戰略夥伴關係10周年。10年來，兩國元首共同引領雙邊關係蓬勃發展。中埃關係已經成為中國同阿拉伯、非洲、伊斯蘭和發展中國家團結協作、互利共贏的生動寫照。



共建“一帶一路”卓有成效



5月17日，中埃“雙港雙區”聯動發展促進會在埃及蘇伊士省的中埃·泰達蘇伊士經貿合作區（泰達合作區）舉辦。來自中埃兩國的機構、企業簽署多項合作諒解備忘錄。



泰達合作區位於埃及蘇伊士省蘇赫奈泉港，是共建“一帶一路”與埃及蘇伊士運河走廊開發計劃對接的標誌性項目。泰達合作區內上百家中資企業為當地創造稅收、拉動就業，為當地經濟發展注入動力。



埃及蘇伊士運河經濟區總局主席瓦利德·賈邁勒丁表示，泰達合作區助力埃及和地區國家發展，為各方提供機遇。埃方將與中方深化合作，努力推動更多產業落地埃及，在滿足本地消費需求的同時擴大出口。



埃及是最早加入共建“一帶一路”倡議的國家之一。兩國在共建“一帶一路”框架下開展了卓有成效的合作，中企承建的眾多項目在當地穩步落地、惠及雙方民眾。



作為埃及第一條電氣化鐵路，齋月十日城輕軌鐵路連接起開羅市區與新行政首都、齋月十日城和東部沿線衛星城，惠及500多萬居民；埃克薩迪亞500千伏變電站項目建成投運一年多以來，保障了電網的穩定性和可靠性，緩解了區域內的用電緊張情況；塞得東港二期集裝箱碼頭、蘇赫納第二集裝箱碼頭等項目大幅提升埃及港口貨物吞吐能力，為蘇伊士運河走廊開發作出重要貢獻；中國成功將埃及二號衛星發射升空，並助力埃及成為第一個具有完備衛星總裝集成測試能力的非洲國家……



埃及埃中商會秘書長迪亞·赫爾米表示，在共建“一帶一路”框架下，埃中兩國互利合作水平持續提升，一大批合作項目促進了貿易往來和互聯互通，為兩國發展帶來了積極效應。



埃及總統塞西表示，埃中共建“一帶一路”取得顯著成果。埃及高度重視埃中全面戰略夥伴關係，願同中方建立更緊密的夥伴關係，拓展各領域合作。感謝中國企業為埃及國家建設和經濟發展作出重要貢獻，歡迎更多企業赴埃投資。

