美逐漸取消援烏武器使用限制

中評社北京6月4日電／據央視新聞報導，據俄羅斯媒體3日報導，對於“美總統拜登同意烏軍有條件使用美國援助武器打擊俄境內目標”一事，俄羅斯副外長裡亞布科夫警告稱，美方不要作出可能會造成致命後果的錯誤判斷。



據俄新社報導，裡亞布科夫表示，對於一些西方國家討論允許烏軍使用西方武器襲擊俄境內目標，普京總統曾警告稱，這些國家應該意識到這種持續不斷的升級可能會導致嚴重後果。裡亞布科夫警告美方人員不要作出可能會造成致命後果的錯誤判斷。美國白宮國家安全委員會戰略溝通協調員柯比2日表示，美總統拜登已同意讓烏克蘭使用美國援助武器打擊俄羅斯境內目標，但僅限出於防衛哈爾科夫地區的目的。



荷蘭國防大臣奧隆格倫3日表示，允許烏克蘭使用荷蘭F－16戰機打擊俄羅斯境內軍事目標。奧隆格倫表示，荷蘭只是請烏克蘭遵守國際法和自衛權，這意味著他們將使用F－16戰機選擇軍事目標。荷蘭和丹麥是率先同意向烏克蘭提供F－16戰機的國家。美方確認，烏克蘭將在完成飛行員培訓後接收來自第三國的戰鬥機。荷蘭方面稱，預計將在2024年向烏克蘭提供首批F－16戰鬥機。



西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯3日表示，西班牙政府沒有向烏克蘭運送過可能打到俄羅斯境內的武器。他說，此前在北約會議上有關烏克蘭使用援助武器打擊俄境內的可能性討論。截至目前，西班牙沒有像其他一些盟友一樣擁有可以打到俄羅斯境內的武器，因此沒有提及這個問題。但他指出，西班牙與所有其他歐盟國家一樣將滿足烏克蘭對軍事援助的需求。