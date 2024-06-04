特朗普入駐TikTok　爭搶年輕人選票

中評社北京6月4日電／據大公報報導，6月1日晚，特朗普在TikTok開設＠realDonaldTrump的賬號，發布了第一段13秒視頻內容。在視頻中，特朗普到新澤西州參加終極格鬥冠軍賽（UFC）活動，現場的UFC首席執行官懷特稱，“總統正在使用TikTok”，特朗普回應稱“這是我的榮幸”。這是特朗普在“封口費”案定罪後第一次公開亮相。在影片後面，特朗普走進座無虛席的場館，現場觀眾高喊“我們愛特朗普”。



一天吸引逾300萬粉絲



美媒稱，特朗普此舉在於爭取更多年輕選民支持，上述比賽觀眾亦多為年輕男性。特朗普競選團隊發言人表示，“這個策略代表我們持續爭取年輕觀眾，加強宣傳支持特朗普、反對拜登的內容。”截至美東時間6月3日早上11點，特朗普的TikTok賬號在一天多時間，已瘋狂“吸粉”386萬。



TikTok目前在美國擁有1.7億用戶，年輕人佔絕大多數。今年2月中，拜登的競選團隊加入TikTok，開設名為“Biden－Harris”的賬號，但三個半月積累粉絲數量衹有34萬多，不到特朗普賬號的十分之一。TikTok 的一項內部分析發現，自去年月以來，該平台上支持特朗普的帖子數量，幾乎是支持拜登的帖子數量的兩倍：支持特朗普的帖子有129萬條，而支持拜登的帖子有65.1萬條。



過去習慣“推特治國”的特朗普，在社交平台X（前稱推特）上擁有接近9000萬粉絲，在Facebok上擁有3400萬粉絲，在自己的訂閱社交平台“真相社交”上也擁有約700萬粉絲，加上TikTok賬號380萬關注人數，各大社交平台累計粉絲量有1.3億。



美媒指出，特朗普加入TikTok的舉動，與其過去的立場相去甚遠。2020年，特朗普任內曾簽署行政令，以國家安全為理由，禁止TikTok在美國使用，後來被法庭駁回。但是，到了今年3月，特朗普卻突然改變立場，表示反對封殺TikTok，稱禁令將會激怒美國的年輕人，並且“便宜了Facebook”。