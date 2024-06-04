特朗普首次表態：願意坐牢

中評社北京6月4日電／據大公報報導，綜合霍士新聞、法新社報導：美國前總統特朗普在周日霍士新聞頻道（Fox News）專訪中指出，自己可以接受入獄服刑或家中軟禁，但害怕支持者會接受不了而“爆發”。特朗普強調，過去沒把大選對手希拉里關進牢里，是想團結國家。



特朗普因2016年大選前處理艷星封口費，透過律師支付並偽造文件等34項罪名全數被判有罪。他在2日霍士新聞播出的專訪表示：“我的報復將會成功。這些人是壞人，他們有病，做具破壞性的事，如果不是我，他們也會咬緊其他人。”



對於可能入獄或家中軟禁，特朗普說：“我可以的。見到我的律師在電視訪問中說，你不會想關前總統，但我認為不該祈求任何事。”特朗普說，不認為民眾可以接受他坐牢，也不確認他們可以忍受。對民眾來說這是難事一件，但某個時間點可能會爆發，“我不確定公眾會忍受”。他又說，要求律師“不要在庭上求情”，坦然面對結果。



特朗普稱，2016年勝選後，民主黨競爭對手希拉里本有可能因為“郵件門”入獄，他可以根據民眾的要求，把希拉里關起來，但為了凝聚國家，他沒這樣做。特朗普還強調，自己“從來沒有說過‘把她關起來’”，這只是民眾的說法而已。



但這番說辭迅速被美媒和社交媒體用戶反駁，不少視頻顯示，特朗普同意或者說出“把她關起來”。