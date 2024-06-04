波音“星際飛機”載人首航再度押後

中評社北京6月4日電／據大公報報導，綜合法新社、路透社報導：美國太空總署（NASA）2日表示，波音公司太空船“星際客機”（Starliner）的首次載人飛行任務被推遲後，計劃在5日再次嘗試。



6月1日，“星際客機”原定從佛羅里達州卡納維拉爾角太空軍基地升空發射，搭載兩名NASA太空人前往國際空間站。但在發射前幾分鐘，由於地面系統電腦故障觸發自動中止命令，停止發射程序。NASA隨後宣布推遲發射24小時。



NASA表示，發射台的地面支援設備在倒數計時遭遇問題，團隊連夜評估，找出其中一個機箱內的地面電源裝置有問題。NASA說，故障的地面電源裝置機箱已移除，目視檢查後，更換了備用機箱。



NASA表示，由於需要更多時間進行檢查確保發射任務，2日中午的發射也取消。本月餘下的發射窗口期為5日和6日早上。團隊計劃在5日再次進行嘗試。



這是NASA第三次押後“星際客機”首次載人試飛任務。其原定於5月6日進行，因發射前火箭閥門出問題而取消。工程師更換閥門後，“星際客機”的一個推進器存在輕微氦氣洩漏，可能是密封件故障。波音公司原本堅持，氦氣洩漏也無礙發射任務進行。



波音的“星際客機”項目一直受困擾，進度嚴重落後且預算超支。NASA原本授予波音的合同為14億美元，而據波音估計，該項目虧損已超過10億美元。